Meteorológovia v Japonsku varujú: Blíži sa k nim tajfún Hagibis

TOKIO - Japonská meteorologická agentúra varuje pred prívalovými lejakmi, ktoré by do centrálneho Japonska mohol cez víkend priniesť silný blížiaci sa tajfún Hagibis. Ten by mal zasiahnuť pevninu medzi sobotou a nedeľou. Meteorológovia vyzvali ľudí, aby prijali preventívne opatrenia a vyhli sa tak možnému život ohrozujúcemu nebezpečenstvu. Prívalové lejaky môžu na tichomorskom pobreží centrálneho Japonska začať už v piatok, pričom vysoké vlny a prílivy môžu spôsobiť záplavy.