Mal to byť ich najkrajší deň: VIDEO Osudná žiadosť o ruku! Steven si ÁNO už nikdy nevypočuje

TANZÁNIA - Obrovská tragédia! Inak sa to nazvať nedá. Mal to byť deň, kedy mal počuť áno od lásky svojho života. Bohužiaľ, to už nikdy počuť nebude. Počas dovolenky v Tanzánii sa Steven Weber rozhodol svoju priateľku požiadať netradičným spôsobom. Pod vodou. Na povrch však už nikdy nevyplával. Jeho priateľka Kenesha dala na sociálnu sieť srdcervúce vyznanie.

Steven Weber žil so svojou priateľkou Keneshou Antoine v hlavnom meste Louisiany Baton Rouge, pár tvorili takmer rok a pol. Zdá sa, že ich láska bola tým pravým a tak sa ju rozhodol počas dovolenky na ostrove Pemba Island v Tanzánii požiadať o ruku.

Zdroj: Facebook/Kenesha Antoine

Osudná žiadosť o ruku

Zvolil si netradičný spôsob. Počas dovolenky bývaly v drevenej chatke so spálňou, ktorá sa nachádzala pod vodou. Steven sa preto rozhodol požiadať ju o ruku takisto pod vodou. Odkaz napísal na papier a vložil ho do obalu, vzal si so sebou aj prsteň a skočil do vody. Kenesha celú udalosť natočila na mobil. „Nedokážem zadržať dych tak dlho, aby som ti tu povedal všetko, čo na tebe milujem. Ale... všetko, čo na tebe milujem, milujem viac každým dňom,“ napísal Steven.

Keneshu slová dojali. Steven potom obrátil list. „Staneš sa prosím mojou ženou, vezmeš si ma?“ Steven v tom vytiahol z vrecka prstienok a Kenesha sa rozosmiala od radosti. Bohužiaľ, na povrch už nikdy nevyplával. V piatok preto Kenesha zverejnila spolu s videom a ich spoločnými fotografiami aj srdcervúci odkaz.

Zdroj: Facebook/Kenesha Antoine

Už nikdy nebudeš počuť moje áno!

Rodina aj blízki sú touto správou zdrvení, čo presne sa stalo, zatiaľ nie je známe. Steven bol pod vodou zrejme príliš dlho a nemal dostatok kyslíka, na povrch tak nedoplával. „Nikdy si sa nevynoril z tej hĺbky, takže nikdy nebudeš počuť moju odpoveď. Áno! áno! Milionkrát áno, vezmem si ťa!! Nikdy sme nedostali šancu osláviť začiatok zvyšku nášho spoločného života. Najlepší deň našich životov sa stal tým najhorším v tom najkrutejšom možnom osudovom zvrate, aký si vieme predstaviť,“ napísala Kenesha.

Zdroj: Facebook/Kenesha Antoine

Incident sa momentálne vyšetruje

The Manta Resort, miesto, kde dovolenkovali, potvrdil, že jeden z ich hostí umrel. „Muž sa tragicky utopil počas voľného potápania v blízkosti podvodnej izby. Incident je momentálne predmetom vyšetrovania miestnej zanzibarskej polície,“ povedal šéf rezortu Matthew Saus. „Vyjadrujeme úprimnú sústrasť a naše myšlienky a modlitby patria jeho priateľke, rodinám a kamarátom, ktorých tragédia postihla,“ dodal.

Zdroj: Facebook/Kenesha Antoine

Americké ministerstvo zahraničia takisto potvrdilo úmrtie Stevena Webera. Bližšie detaily však podľa CNN neuviedli. „Vyjadrujeme rodine úprimnú sústrasť vzhľadom na ich stratu. Sme pripravení poskytnúť všetku potrebnú konzulárnu pomoc,“ uviedlo ministerstvo.

Boli sme šťastní

Útechou pre mladú ženu je to, že si posledné spoločné dni naozaj užili. „A že sme boli obaja v posledných okamihoch absolútne šťastní a nadšení.“ Kenesha si nedokáža slovami dostatočne uctiť svoju spriaznenú dušu. „Bol si svetlom pre každého, koho si stretol,“ napísala zdrvená žena. „Bol si milý, súcitný, pravidelne si ma rozosmial až som plakala a zahrňoval si ma láskou, akú som nikdy predtým nezažila.“

Zdroj: Facebook/Kenesha Antoine

Nájdem ťa a vezmem si ťa v budúcom živote

Len pár dní pred smrťou povedal Steven Keneshi, že počas ich dovolenky videl niekoľkých pacientov s rakovinou, ktorí chceli niečo takéto zažiť pred smrťou. „A tu sme, v najlepších rokoch našich životov a robíme toto. Sme tak požehnaní,“ povedal Steven. „Ano boli sme, moja dokonalá láska, môj anjel, moja duša. Áno, boli sme a ja si ponesiem to požehnanie z lásky, ktorú sme spoločne zdieľali po zvyšok svojho života. Nájdem ťa a vezmem si ťa v budúcom živote a v ďalšom a ďalšom... Veľmi ťa milujem a vždy budem.“

Zdroj: Facebook/Kenesha Antoine

Kenesha na záver požiadala všetkých, aby sa modlili za jeho rodinu a priateľov. „Prosím, milujte sa, kým môžete a tak silno, ako len viete. Viem, že kdekoľvek Stevenova duša je, robí presne to, čo vždy: rozdáva lásku a šíri radosť a smiech,“ dodala s tým, že Steven bol zábavný a rád rozprával vtipné historky. „Určite niekde rozpráva vtipnú historku o tom, ako pokašľal žiadosť o ruku a umrel. Odpočívaj v pokoji, moje zlatíčko! Ver, že budeš navždy milovaný,“ dodala.