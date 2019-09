Tragický večer: Prepadol a zabil dôverčivú susedu, pred karmou však ďaleko neutiekol

Podľa rakúskeho denníka Kurier.at sa skutok stal v pondelok večer okolo 20.30 hod. Dolnorakúšan (61) násilne vnikol do rodinného domu staršej ženy v obci Edlitz, okres Neunkirchen. Emma S. (85), známa ako bývalá podnikateľka v stavebníctve počula hluk a prekvapila páchateľa pri čine. V pondelok večer však počul čudné zvuky aj iný sused, vyšiel z domu a videl, že z domu pani Emmy niekto vyskočil z okna a uteká k lesu. Pohotový sused ho začal prenasledovať, ale po chvíli ho stratil z dohľadu. Keď potom vošiel do susedkinho domu, našiel ju v kaluži krvi a zavolal záchranku. Podľa polície Emma S. zlodeja prekvapila a on ju zabil tupým predmetom. Zdroj: Polizei Niederoesterreich Po páchateľovi začal ihneď pátrať vrtuľník ministerstva vnútra, špeciálna jednotka Cobra, desiatky policajtov a psovodov. Zastavili aj dopravu na južnej diaľnici A2 a skontrolovali každé auto. Krátko pred polnocou, o dve a pol hodiny neskôr karma dramaticky zasiahla a trestala: neďaleko miesta činu, asi 3 km ďalej zrazil kamión chodca, ktorý sa pokúšal prebehnúť diaľnicu. Z údajov polície vyplýva, že zranený muž je podozrivý z ohavného činu. V súčasnosti je v intenzívnej starostlivosti na Krajskej klinike vo Viedenskom Novom Meste. Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru Vodič poľského kamióna uviedol pre Kurier: „Snažil som sa ešte brzdiť, ale vbehol mi rovno pod auto. O vražde počujem prvýkrát, ale zaujímalo ma, prečo s ním šlo do nemocnice tak veľa policajtov." Tento domáci útok je už druhý za tri roky v obci Edlitz s tisíckou obyvateľov. Pred časom tu bol vo vlastnom dome napadnutý a zranený starší pár. Obaja však útok prežili.