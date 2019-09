Grécko bičujú lesné požiare: Prírodný živel sa nezastaví pred ničím, najvyšší stupeň varovania

O život prišiel dobrovoľník, ktorý pomáhal uhasiť požiar na polostrove Peloponéz. Podľa všetkého sa udusil dymom. Požiare, ktoré si vynútili evakuáciu turistov, vyčíňajú aj v letovisku Saronida, približne 45 kilometrov východne od Atén. Ďalšie registrujú na ostrovoch Kréta a Chios.

Fire in Saronida under control; residents returning to their houses - #Greecehttps://t.co/HcAtvwQQJb pic.twitter.com/Msg1BaB0Fd