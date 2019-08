Tragédia v luxusnej vile: Krásna dcéra britskej milionárky našla smrť na dne bazéna

Sused počul výkriky a hneď zavolal políciu a záchranárov, tí sa ju pokúsili oživiť, no už ju nedokázali zachrániť. Na mieste ju vyhlásili za mŕtvu. Tragédia sa stala okolo 7.00 hod. ráno vo vile v meste Alaro na úpätí pohoria Tramuntana, kde Josie bývala s priateľmi, matkou a rodinou. Vyšetrovatelia stále skúmajú príčinu Josiinej smrti, ale podľa dobre informovaného zdroja k incidentu došlo po tom, čo strávila s priateľmi noc zábavou. Zdroj uviedol: „Pitva určí príčinu smrti, ale zdá sa, že na noc odišla s priateľmi a vrátila sa do vily krátko predtým, ako ju našli v bazéne.“ Josie, prostredná z troch dcér Rachel Clacherovej študovala na prestížnej internátnej škole Moreton Hall neďaleko Oswestry na severe grófstva Shropshire. Otec Josie David pracuje ako optik. Zdroj: YouTube/printscreen Rachel Clacherová, ktorá vyrástla v odľahlej časti Saudskej Arábie, spolu s bratom Edom Reevesom založila telefonickú záznamovú službu Moneypenny so sídlom vo Wrexhame, ktorej hodnota bola minulý rok vyčíslená na 100 miliónov libier (107 700-tisíc eur). Rachel s bratom založili Moneypenny s 10-tisíc librami z vlastných peňazí, pretože ich frustrovalo, že nemajú k dispozícii nikoho, kto by bol schopný odpovedať na telefonáty, keď boli nedostupní. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 700 zamestnancov a ročne spravuje vyše 13 miliónov zákazníckych hovorov pre 13-tisíc firiem. Päťkrát bola ocenená v 100 najlepších spoločnostiach v rebríčku Sunday Times vrátane piatich najlepších spoločností v roku 2015 a 2017. Má kancelárie vo Wrexhame v Londýne a Charlestone v Južnej Karolíne. Zdroj: google maps V roku 2014 bola založená Nadácia Moneypenny, charitatívna organizácia s názvom WeMindTheGap, ktorá poskytuje nové príležitosti v živote a práci pre nezamestnaných mladých ľudí prostredníctvom platených stáží. Začiatkom tohto roka bola pri príležitosti kráľovniných narodenín vyznamenaná titulom CBE, Radom Britského impéria. Nové kancelárie spoločnosti Moneypenny vo Wrexhame otvoril princ Charles v roku 2017.

Hovorkyňa rodiny žiada verejnosť, aby si uctili nesmierny žiaľ rodičov a súrodencov a rešpektovali súkromie rodiny po tejto tragickej strate.