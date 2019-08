Tínedžer zmenil heslo na wi-fi, aby zablokoval zvyšok rodiny: Nasledoval nepredstaviteľný horor

Kevon Watkins rád hráva videohry, no v poslednom čase ho vytáčalo pomalé pripojenie na internet, čo bolo spôsobené tým, že bolo naraz prihlásených príliš veľa ľudí. Zmenil preto na wi-fi heslo, aby zablokoval ostatným prístup. Keď ho zistila jeho matka Latoya, hnevala sa na neho a dvojica sa začala hádať. V jednu chvíľu sa zdalo, že tínedžer už-už ide mamu udrieť, preto zasiahla jeho 20-ročná sestra Alexus, ktorá sa mamy zastala. Brata udrela, načo sa začali súrodenci biť. Kevon potom sestru chytil za hrdlo a dlhých pätnásť minút ju škrtil.

Latoya v panike zavolala políciu. Keď sa blížili k domu, jej syn si uvedomil, čo spravil a sestru konečne pustil. Tá spadla na zem. Matka ešte na ňu vystrašená kričala, aby sa postavila, no to už nebolo možné. Policajti sa ešte dievčinu snažili oživiť a záchranári ju previezli do nemocnice. O pár hodín neskôr tam ale v dôsledku zahrdúsenia zomrela. "Najprv som si myslela, že je to len bežná súrodenecká bitka. Často spolu takto zápasili, ale nikdy nešlo o nič vážne. Keď som ale videla, ako dlho ju drží za hrdlo, privolala som políciu," vypovedala Latoya.

K incidentu došlo ešte vo februári 2018, no 18-ročný Watkins si svoj rozsudok vypočul až minulý týždeň. Súd v okrese Bibb County ho uznal vinným z vraždy a odsúdil na doživotie. "Je mi to ľúto. Nikdy som ju nechcel zabiť," povedal počas toho, ako v slzách opúšťal súdnu sieň.