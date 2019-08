Na gréckom ostrove zmizla britská vedkyňa: Hrozný nález v hlbokej rokline

Príčinu smrti 35-ročnej astrofyzičky Christopherovej ešte úrady nestanovili. Britka žila v cyperskej metropole Nikózia a na gréckom ostrove Ikaria, vo východnej oblasti Egejského mora, bola na dovolenke s partnerom-Cyperčanom. Grécka polícia pátrala po Christopherovej, pretože sa v pondelok údajne nevrátila z ranného behu. Podľa skorších správ nezvestnosť nahlásil jej 38-ročný partner.

Na rozsiahlom pátraní sa zúčastňovali policajti, hasiči, pobrežná stráž a dobrovoľníci. Do akcie bol nasadený aj vrtuľník. Polícia tvrdila, že sú otvorené všetky možné verzie ženinho zmiznutia a prešetruje ich. Podľa skorších stredajších správ gréckych a cyperských médií obaja partneri pricestovali na Ikariu v sobotu a ubytovaní boli neďaleko prístavného mesta Agios Kirykos. Christopherová odišla z ich hotela v pondelok ráno zabehať si, ale viac sa nevrátila, uviedol pre médiá jej partner.

Authorities in Greece are searching for British scientist Natalie Christopher, who disappeared during a morning run on the island of Ikaria. https://t.co/RSkdvJT9Ns