Kim raketovými skúškami porušil rezolúciu OSN: Trump tvrdí, že ho nesklame

"Môže to byť porušenie (rezolúcie) OSN, ale predseda Kim ma nechce sklamať porušením dôvery, Severná Kórea môže až príliš veľa získať," uviedol Trump v jednom z príspevkov na Twitteri venovaných tejto téme. "Urobí to, čo je správne, pretože je až priveľmi bystrý na to, aby to neurobil, a okrem toho nechce sklamať svojho priateľa prezidenta Trumpa," napísal šéf Bieleho domu v ďalšom príspevku.

"Predseda Kim má pre svoju krajinu veľkolepú a krásnu víziu a jedine Spojené štáty so mnou ako prezidentom môžu túto víziu naplniť," dodal Trump, pričom v tomto tvíte urobil preklep v slove predseda (napísal "chariman" namiesto "chairman"), čo je oficiálny titul severokórejského diktátora.

Severná Kórea uskutočnila v piatok skúšku bližšie neidentifikovaných rakiet krátkeho doletu. Išlo už o tretí takýto test v priebehu jedného týždňa. Na základe rezolúcie OSN nesmie Severná Kórea, ktorá vlastní jadrové zbrane, vykonávať skúšky balistických rakiet. Jej najnovšie testy rakiet krátkeho doletu, ktoré Trump označil za "štandardné", odsúdili členské štáty EÚ, ako aj Bezpečnostná rada OSN (BR OSN).

Americký prezident už investoval množstvo politického kapitálu do úsilia presvedčiť Kim Čong-una, aby vymanil svoju krajinu z medzinárodnej izolácie a vzdal sa jej jadrového arzenálu, avšak napriek trom osobným stretnutiam a viac ako desiatke listov, ktoré si obaja štátnici vymenili, dosahuje Trumpova diplomacia len skromné výsledky, konštatovala AFP.