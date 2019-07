Horor na dovolenke v Turecku: VIDEO Autobus s Poliakmi skončil v priekope, medzi zranenými sú aj deti

Medzi ranenými sú aj deti.

Zdroj: Profimedia

ANTALYA – Neďaleko tureckého Kemeru sa stala vážna nehoda. Autobus so 41 pasažiermi zišiel z cesty a prevrátil sa do priekopy. Väčšina cestujúcich sú Poliaci, podľa portálu tele1.com.tr ich je 38. Hospitalizovaných bolo 22 ľudí, ale väčšina z nich sa už vrátila do hotela.