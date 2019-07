Šokujúca spoveď bývalých manažérov Huawei v Česku: Získané citlivé informácie posúvajú do Číny

PRAHA - Zamestnanci českej pobočky čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei údajne zhromažďujú citlivé dáta o ľuďoch, s ktorými vedú obchodné rokovania. Získané informácie tiež diskutujú s ľuďmi z čínskeho veľvyslanectva. Českému rozhlasu - Radiožurnál to povedali bývalí zamestnanci firmy. Huawei obvinenia odmieta.

Dvaja bývalí manažéri Huawei v Česku údajne museli do interného systému vypĺňať napríklad údaje o súkromných záujmoch klienta, počte jeho detí alebo o jeho finančnej situácii. Prístup k informáciám je podľa nich riadený výhradne z centrály firmy v Číne. "Dá sa veľmi zložito dohľadať a dokázať, na čo a kto k týmto citlivým dátam pristupuje," povedal Rádiožurnálu jeden z manažérov.

Iný manažér uviedol, že mal zistiť informácie o štátnych úradníkoch, ktorých potom firma pozvala na konferenciu alebo pracovnú cestu do Číny. "Vždy boli vytipovaní úradníci na úrovni riaditeľ oddelenia alebo zástupca. Interne som bol potom úkolovaný tak, že mám do interného dokumentu doplniť osobné údaje o človeku alebo skupine, ktorá by mala ísť na referenčnú návštevu. Tento dokument slúžil pre české vedenie a čínsku centrálu," uviedol.

S informáciami narábajú vopred vybraní ľudia

Získané informácie riešili zamestnanci firmy aj na interných poradách s ľuďmi z čínskej ambasády. "K vyťažovaniu sú vedení pracovníci, ktorí sa takýchto rokovaní zúčastňujú, a na interných poradách sú potom preberané s ľuďmi, ktorí boli dosadení miestnou ambasádou," dodal bývalý manažér.

Huawei tvrdí, že všetka činnosť a konanie zamestnancov sa riadi európskymi a českými pravidlami GDPR. Navyše ich podľa firmy dopĺňajú interné smernice, ktoré vylučujú akékoľvek nepatričné ​​nakladanie s osobnými údajmi. "Pre spoločnosť je ochrana súkromia prioritná, globálne aj lokálne koná v súlade s platnými zákonmi na ochranu súkromia, vrátane GDPR, a dbá na to, aby všetky obchodné aktivity spĺňali príslušné požiadavky," povedal Rádiožurnálu mediálny zástupca spoločnosti Filip Matys.

Nastupujú školenia

Podľa rozhlasu ale o podobnej praxi vedia aj civilisti a vojenská rozviedka. Bezpečnostná informačná služba kvôli tomu organizuje pre úradníkov aj politikov bezpečnostné školenia.

Západné krajiny, vrátane Českej republiky, riešia zapojenie Huawei do komunikačnej infraštruktúry. Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť v decembri označil technológie Huawei a ďalšie čínske firmy ZTE za bezpečnostné riziko. Varovanie sa týkalo systémov zaradených do takzvanej kritickej informačnej infraštruktúry. Niektoré štátne inštitúcie potom obmedzili používanie produktov firiem a napríklad Generálne finančné riaditeľstvo dokonca vyradilo Huawei z tendra za viac ako 19 miliónov eur na portál Moje daně. Tender následne zrušilo. Huawei sa bráni, že pre varovanie neexistujú dôkazy.