Obavy pred útokom Iránu: Britské lode v Perzskom zálive v stave najvyššej pohotovosti

LONDÝN - Britské lode operujúce v Perzskom zálive boli uvedené do stavu najvyššej pohotovosti na pozadí obáv, že komerčné plavidlá plaviace sa pod vlajkou Británie by sa mohli stať terčom úrokov iránskych člnov. Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian.