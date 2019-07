Dovolenkári na cestách, pozor: Cez tento úsek rakúskej diaľnice sa k cieľu nedostanete!

SALZBURG – V lete tohto roku uzavrie rakúska spolková krajina Salzburg takmer všetky diaľničné výjazdy z Tauernskej diaľnice (A10). Ide o šesť letných víkendov. Dovolenkári prechádzajúci cez Rakúsko by sa na to mali od 13. júla do 18. augusta pripraviť.

Ako oznámil úrad štátneho radcu pre dopravu Stefana Schnölla zo strany ÖVP, fixná regulácia dopravy má dve veľké výhody: časy blokovania výjazdov sa môžu včas premietnuť do navigačných zariadení, takže vodiči nezablúdia. Na druhej strane by len dočasné blokovanie spôsobilo obrovské dodatočné finančné náklady. Pracovníci dopravnej služby by museli pri každom výjazde v krátkom čase namontovať a zasa odstrániť príslušné informačné tabule.

Dopravné uzávery platia v dátume od 13. júla do 18. augusta vždy v sobotu a v nedeľu od 6.00 hod. do 20.00 hod. Vzťahujú sa na všetky výjazdy z diaľnice na 93 diaľničných kilometroch medzi mestami Puch-Urstein neďaleko mesta Hallein a Sankt Michael im Lungau. Vjazdy na diaľnicu nie sú ovplyvnené uzáverou a môžu sa používať.

Zdroj: Verkehrspolizei Salzburg

Výjazdy Puch-Urstein (na sever) a Kuchl (na juh) by mali byť v prípade potreby úplne zatvorené. To platí pre všetky vozidlá vrátane domácich a dodávateľov. Nebude možný prejazd obcí Grödig a Wals vo Flachgau. Konkrétna adresa a miestne znalosti by mali stačiť ako vierohodné dôkazy a umožnili vám prejsť cez výjazd kontrolovaný políciou, ubezpečuje hovorca štátneho radcu pre dopravu. Ak viete dôveryhodne popísať svoj cieľ, nemali by ste mať problémy s jeho dosiahnutím, najmä ak môžete napríklad ako dovolenkár na mieste s uzavretým prístupom preukázať rezerváciu v lokálnom hoteli e-mailom.

Vodiči ani vo výnimočných prípadoch nemajú na jazdu použiť odstavné pruhy, na ktorých sa môže zastaviť len v prípade technickej poruchy alebo núdzového stavu. Je však povolené jazdiť po odstavnom pruhu, aby sa vytvorilo miesto na prejazd pre sanitky alebo políciu. Uzávery sú vyznačené na výjazdoch. Ak napriek tomu prejdete nelegálne cez úsek cesty, môžete dostať pokutu až do výšky 726 eur. Ak sa pokúsite odstrániť alebo zmeniť značenia upravujúce a zabezpečujúce dopravu, hrozí vám pokuta až do výšky 2 180 eur.