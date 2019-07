Ako druhý na svete prežil let v podvozku: Mínus 60°C, príšerný hluk a telo mŕtveho brata pri sebe

V októbri 1996 sa dvaja bratia z Indie vkradli do podvozku lietadla British Airways a pokúsili sa dostať do Spojeného kráľovstva. Pardeep Saini (vtedy 22) a jeho brat Vijay (†19) museli zniesť teplotu - 60° C a výšku 12-tisíc m prakticky bez kyslíka v útrobách masívneho Boeingu 747. Starší brat prežil vražedný let z Naí Dillí na Heathrow, Vijay nie. Len pár hodín po pristátí prekvapený personál letiska našiel Pardeepa Sainiho potácať sa po dráhe v stave úplného zmätku. Previezli ho do nemocnice, kde ho ihneď začali liečiť na ťažkú ​​hypotermiu.

„Moja ďalšia spomienka je z detenčného centra vo Veľkej Británii, kde mi povedali, že brat je mŕtvy,“ spomína Pardeep. Vijay rýchlo podľahol extrémnym podmienkam a zomrel „pravdepodobne skôr, než sa začali podávať prvé nápoje“. Keď sa pred pristátím vysunul podvozok, jeho mŕtve telo preletelo 600 m a dopadlo na zem. Našli ho o päť dní neskôr v nepoužívaných plynárňach v Richmonde v Surrey. Zdroj: Getty Images Pardeep Saini utiekol z Indie, keď ho obvinili, že má väzby na sikhovskú militantnú skupinu bojujúcu za nezávislosť svojej vlasti. Brat šiel s ním. Mladíci v zúfalstve vyhľadali pašeráka, ktorý im ponúkol, že im pomôže dostať sa do Británie. Keď zaplatili 150 libier, pašerák ich nesprávne inštruoval, že sa cez otvárací priestor nad kolesom môžu dostať do batožinového priestoru. Táto lož pre nich znamenala, že si nevzali hrubé oblečenie, aby sa chránili pred extrémnym chladom. Len čo sa bratia ocitli vo vzduchu a zistili, že do batožinového priestoru sa nedostanú, nemali šancu ani sa rozlúčiť pre ohlušujúci prúdový motor, zatiaľ čo strašný chlad znižoval ich srdcovú frekvenciu. „Ten hluk bol hrozný,“ spomína Pardeep. “A keď sa kolesá vtiahli dnu, boli žeravo horúce. Veľmi nás to pálilo. Podvozok sa triasol. Bolo to ako zemetrasenie. Celé telo mi začalo tuhnúť.” Príbeh Pardeepa Sainiho sa opäť dostal na titulky a nedávna tragédia afrického utečenca vyvolala spomienky na jeho vlastnú traumu a stratu brata. “Mal som šesť rokov depresie. Ak by sme zomreli obaja, bolo by to iné, alebo ak by sme obaja prežili, bol by to iný príbeh. Ale ja som prišiel o svojho mladšieho brata, bol pre mňa ako priateľ. Vyrastali sme spolu.” Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth Pardeepovi spočiatku hrozila deportácia, ale po dlhých právnych sporoch mu úrady dovolili zostať vo Veľkej Británii. Oženil sa a má dvoch synov vo veku štyri a jeden rok. Žije vo Wembley v severnom Londýne a pracuje ako vodič keteringovej spoločnosti na letisku Heathrow.

Pardeep Sani je jedným z dvoch ľudí, o ktorých je známe, že prežili let v podvozku lietadla. Odborníci v tej dobe tvrdili, že nedostatok kyslíka môže spôsobiť značné poškodenie mozgu. Len veľmi odolný človek mohol dúfať, že vydrží takéto extrémy. Pardeepov neuveriteľný príbeh o prežití mal však vážne fyzické a duševné následky. Muž mal neskôr problémy so sluchom, bolesti kĺbov a depresiu po traume. Trpel nočnými morami a kričal meno svojho mŕtveho brata. Jeho strýko Tarsem Singh Bola povedal, že synovec cítil extrémnu vinu, že len on prežil. „Niektorí ľudia hovoria, že je najšťastnejší muž na svete,” povedal strýko. “Niekoľko dní sa cíti šťastný, ale potom si uvedomí, za cenu akého utrpenia je on ten šťastný. Vtedy cíti, že mal zomrieť s Vijayom.”