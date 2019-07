Strana Macrona s novým návrhom: Ide o zákon proti šíreniu nenávisti na internete

Poslanci francúzskeho Národného zhromaždenia (dolnej komory parlamentu) odsúhlasili vo štvrtok prvý článok príslušnej legislatívy, ktorú predložila strana francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Republika v pohybe (LREM). Za hlasovalo 31 zákonodarcov, šiesti boli proti a štyria sa hlasovania zdržali. Podľa agentúry AFP ide o jednu z podobných iniciatív, ktoré sa v ostatnom čase prijímajú v Európe v rámci boja proti prejavom rasizmu, antisemitizmu, sexizmu či homofónie na internete.

Francúzsky návrh legislatívy je inšpirovaný obdobným nemeckým zákonom. Sociálnym sieťam, ktoré nesplnia stanovené podmienky, budú vo Francúzsku hroziť pokuty až do výšky 1,25 milióna eur. O celom texte zákona by mal francúzsky parlament hlasovať 9. júla. "Na internete by sme nemali tolerovať to, čo netolerujeme na ulici," povedala v parlamente černošská poslankyňa Laetitia Aviaová z LREM, ktorá legislatívu vypracovala. Dodala, že ona sama už nechce ďalej znášať rasistické útoky, akým čelí od trollov na sociálnych sieťach.

Kritici prerokovávaného návrhu zákona tvrdia, že priznáva priveľkú moc internetovým platformám, z ktorých tak robí sudcov ohľadom prejavov na internete. Francúzski poslanci debatovali o návrhu legislatívy až do neskorej stredajšej noci, pričom sa pokúšali stanoviť, čo sa dá považovať za "očividne nenávistné" príspevky - textové alebo audiovizuálne. Rozhodli sa, že medzi takéto prejavy zahrnú napríklad odsudzovanie zločinov voči ľudskosti, avšak nie nenávistné komentáre o Izraeli.