Nedajte sa oklamať horúčavou: Traja ľudia zomreli po šoku z chladu

70-ročný muž dostal infarkt v pondelok na pláži Marseillan Plage neďaleko Montpellier – v ten istý deň v celej krajine vydali varovanie pred teplom. Dvaja ďalší ľudia, 62-ročná žena a 75-ročný muž zomreli v utorok v rovnakom regióne za podobných okolností, uviedli miestne médiá.

Čo je šok z chladu