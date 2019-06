VIDEO V petrochemickej továrni vypukol požiar: Záchranári pristúpili k evakuácii

Úrady evakuovali neďaleké domy a zatvorili cesty v blízkosti továrne ležiacej 650 kilometrov južne od Madridu. Upozornili, že zatiaľ nepoznajú chemické zloženie dymu a odporučili obyvateľom, aby zostali vo vnútri a zatvorili okná.

Suspected Indorama Corporation fire in Algeciras, spreading toxic smoke across the Gibraltar and Southern Spain region @BBCBreaking @SkyNewsBreak @IOSH_tweets pic.twitter.com/fpgu2JkZK6