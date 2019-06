VIDEO Fatálny výbuch v americkej rafinérií: Masívnu explóziu cítili na niekoľko kilometrov

Oheň bol viditeľný na kilometre ďaleko a explóziu zaznamenali ľudia až v meste South Jersey vzdialenom 100 kilometrov. O výške škôd či prípadných zranených nie sú zatiaľ žiadne správy, uviedla agentúra Reuters.

V rafinérii pracuje asi 1000 ľudí. Na miesto prišli tri oddiely hasičov, okolité cesty boli uzavreté. Obyvatelia južných predmestí Filadelfie, ktoré sa nachádzajú neďaleko rafinérie, by podľa záchranárov nemali vychádzať.

Zdroj: TASR/AP Photo/Matt Rourke

Okolie horiacich objektov zahalil hustý čierny dym, ktorý pokrýva aj niektoré štvrte Filadelfie. Evakuáciu zatiaľ miestne úrady nenariadil.

#BREAKING: Viewer captures the explosion that turned into a 3-alarm fiery blaze as it was happening at the refinery on Passyunk Ave