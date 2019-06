“A budeš so mnou sexovať!” Slováka v Nemecku takmer znásilnil afgánsky migrant

Pod mostom však neostal dlho sám. Dvaja Afganci sa usalašili o pár metrov ďalej s fľašou whisky a niekoľkými cigaretami. Jeden z Afgáncov potom kamsi zmizol. Keď sa Jiří už ukladal do spacieho vaku, druhý Afgánec (19) sa k nemu priplichtil. „Silno ma objal. Nechcel som to, ale zrazu som cítil jeho ruku v mojich spodných nohaviciach.“ Prvému útoku sa Jiří G. ešte ubránil, ale nátlak pokračoval. Afganec si rozopol nohavice a prikázal mu: "Teraz budeš mať so mnou sex!" Spomenul nejakých 30 eur, ale nebolo jasné, či mu mieni toľko zaplatiť za sex alebo chce peniaze od neho. Potom pritlačil svoju obeť na zem, no zhnusený Jiří G. ho zasa odmietol. Keď sa Afgancova ruka opäť ocitla v slipoch Jiřího G., Slovák nečakane chytil svojho mučiteľa za najcitlivejšie miesto. Útočník zareval od bolesti, Jiří G. to využil a bosý sa dal na útek. Keď sa mu zdalo, že vzduch je už čistý, vrátil sa po svoje veci. Niekto sa mu hrabal v kufri. V druhej taške našťastie zostal jeho vyžobraný príjem 112,20 eura. Zdroj: SITA Z temnoty pod mostom sa však znovu vynoril útočník. Tentoraz to už bolo len o peniazoch. Schmatol Jiřího G. a chcel od neho 30 eur. Aby dodal svojej požiadavke dôraz, udrel ho päsťou do tváre. Keď ho chcel zasiahnuť druhý raz, obeti sa podarilo utiecť a ešte získal náskok tým, že odhodil tašku s drobnými a dobehol k dvom cyklistom povyše mosta.

Istý muž z mosta videl, ako Afganec schmatol na nábreží kameň a vyhrážal sa ním. Mužovi, ktorý sa práve vracal z rodičovského združenia, sa podarilo upokojiť vystrašeného bezdomovca. Potom zavolal políciu. Zdroj: Getty Images Vo verzii obžalovaného znel príbeh veľmi odlišne. Vraj bol pod mostom, ale zase odišiel. “Nebol nijaký telesný kontakt, nežiadal som peniaze.” To by mohli dosvedčiť dvaja mladí, ktorí stáli po celý čas pri moste. Vraj niečo pil. “Ale nebol som taký opitý, aby som vyvádzal sprostosti. Jeho advokát Andreas Dräger žiadal o oslobodenie klienta spod obžaloby. Obžalovaný však nebol schopný vysvetliť, prečo utiekol pred policajnou hliadkou a schoval sa za zaparkovanými vozidlami. Muž sa v súdnej sieni šeptom dohováral so svojím bývalým spoločníkom a krajanom (20) z Paštu, prokurátorka Franziska Frohbergová preto neúspešne žiadala, aby ho vyviedli zo súdnej siene. Pre Afganca by to nebol prvý pobyt za mrežami. Pred dvoma rokmi zaútočil na mladistvého pomocníka sociálnych služieb. Oblastný súd v nemeckom Bambergu poslal Afganca, ktorý sexuálne obťažoval bezdomovca, na dva a pol roka do väzenia.