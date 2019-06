Strašná pravda o jej eutanázii: 17-ročná Holanďanka Noa zomrela od hladu a smädu!

Ukázalo sa, že pravda je omnoho desivejšia. Lekári totiž žiadosti o asistovanú samovraždu nevyhoveli. Noa sa preto rozhodla skoncovať so životom nesmierne trýznivým spôsobom.



17-ročné dievča Noa Pothovenová si počas svojho krátkeho života užilo muky, aké si väčšina ľudí nedokáže ani predstaviť. Keď mala jedenásť, stala sa po prvý raz obeťou sexuálneho útoku. Od 12 rokov trpela anorexiou pre šikanu a o dva roky neskôr ju znásilnili. Krásna plavovláska mala celý život pred sebou, ale dvaja dospelí muži sa rozhodli, že jej ho počas niekoľkých sekúnd nenávratne zničia.

Zdroj: Facebook/N. P. Bolestné skúsenosti v puberte mladej Holanďanke zničili psychiku tak veľmi, že škody sa už nedali napraviť. Noa s traumami statočne bojovala a pokúsila sa z nich vyrozprávať v knihe, ktorú napísala. Stále viac však podliehala stavom beznádeje a strácala chuť žiť. „Dýcham, ale nežijem,“ povedala vlani v decembri v rozhovore s novinárom Paulom Bolwerkom. Dlhodobé trápenie vyvrcholilo jej žiadosťou o eutanáziu.