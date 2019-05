Šokujúci nález vo viedenskej štvrti: Psychicky chorá matka a dve dcéry zomreli hrozným spôsobom

Nijaká otrava, nijaké násilie. „Prvé toxikologické vyšetrenie neodhalilo žiadne stopy otravy,” uviedol hovorca polície Patrick Maierhofer. Násilný zločin vyšetrovatelia Štátneho úradu trestného vyšetrovania Viedeň ihneď vylúčili. Vyskytlo sa však viacero domnienok, že tragédia v byte na Werndlgasse môže súvisieť s duševnou chorobou matky (†45). Či to mohlo viesť k zjavne dobrovoľnému hladovaniu dvojičiek (†18), zostáva zatiaľ nezodpovedané. Polícia neposkytla žiadne podrobnosti o týchto osobných údajoch z dôvodov ochrany zosnulého a s ohľadom na príbuzných. Pred vyšetrovateľmi je otvorených mnoho otázok. “Nie je vždy možné úplne vysvetliť všetko,” povedal Maierhofer. “Vyzerá to však, akoby smrť bola zamýšľaná a dobrovoľná“. Zatiaľ nie je známy žiadny motív a nenašli sa nijaké rozlúčkové listy. Vyšetrovatelia však v byte nenašli absolútne nijaké jedlo. Zdroj: sxc.hu “Boli to plaché deti, tiché dievčatá v puberte,” uviedla Andrea Friemelová z Viedenských služieb pre deti a mládež. “V škole boli vedené ako integrované deti, pravdepodobne v tom zohralo úlohu ich údajné “vývojové oneskorenie”. Neboli však mentálne postihnuté a nesvojprávne. Ak by sa ich stav vnímal takto, automaticky by dostávali väčšiu finančnú podporu," uviedla Friemelová. Osamelá matka mala zjavne finančné problémy a trpela depresiou. Na jeseň 2016, keď už dievčatá neboli školopovinné, matka ich odhlásila zo školy. Rodina žila izolovane, nenadväzovala kontakty s ľuďmi zo susedstva. Dohľad zo strany sociálky sa skončil na jar roku 2017. Friemelová bola veľmi rozrušená zo smrti troch žien a nemá pre to žiadne vysvetlenie.