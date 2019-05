Sexi Ruska vypadla v Česku z balkóna: Modelka je kľúčovou svedkyňou v procese s ruskými futbalistami

Jej pád je podľa českého denníka Blesk o to zvláštnejší, že modelka a tanečnica z moskovského klubu Egoist bola hlavným svedkom dvoch hviezdnych ruských futbalových reprezentantov Pavla Mamajeva (30, Krasnodar) a Alexandra Kokorina (28, Zenit Petrohrad), ktorým pred pár dňami naparili 17, resp. 18 mesiacov za výtržnosti a bitky v Moskve pod vplyvom alkoholu a asi aj drog. Napadli niekoľko ľudí vrátane vysokého ministerského úradníka a Bobkovová futbalistov, s ktorými sa ako lesbička roky priatelí, obhajovala.

V apartmánovom dome Dalibor v Špindlerovom Mlyne, kde sa Bobkovová zdržiavala v byte svojho známeho, sa zrútila z balkóna vo výške 10 metrov z piatka na sobotu v noci, podľa polície zrejme bez cudzieho zavinenia. „Nie je jediný svedok. Len ona môže povedať, čo sa stalo, keď sa jej stav zlepší,“ citujú Ria Novosti trutnovského policejného hovorcu Lukáša Vincenca.

Bez stôp násilia

Podľa prvých verzií jednoducho stratila rovnováhu, keď si šla na balkón zapáliť, nijaké stopy nasvedčujúce násiliu polícia na mieste ani na jej tele nenašla. S preverovaním okolností prípadu však kriminalisti ešte neskončili. Súčasťou trestného konania bude tiež znalecké skúmanie, ktoré by malo objasniť mechanizmus vzniku poranení, ktoré žena utrpela. Modelka spadla z balkóna v noci na sobotu. Našli ju na zemi s početnými zraneniami. „Každý deň hovoríme s lekármi, dcéra je stále vo vážnom stave. Prevoz do Moskvy neodporúčajú, ale chceme ju previezť, len čo jej bude trochu lepšie,“ povedala serveru Mk.ru modelkina matka Alla. Zdroj: Instagram Domáci sa sťažovali na bordel

Jan Halbych, robotník, ktorý pracuje na rekonštrukcii kúpeľne v apartmáne dve poschodia pod balkónom, odkiaľ Bobkovová spadla, uviedol pre Blesk: „Udalosť som zaregistroval až vo chvíli, keď prišla sanitka a horská služba a dievča ležalo pred barákom. Policisti tvrdili, že z nej bol cítiť alkohol. Pohárik vína zostal položený na zábradlí balkóna aj po jej páde.“

Ruské médiá píšu, že skombinovala alkohol s antidepresívami. „Lieky na depresie mala v izbe,“ píšu tamojšie servery. „Bola tu s kamarátkou a domáci sa sťažovali, že tu chlastajú a robia bordel. O nikom ďalšom, kto by tu s nimi bol, však neviem,“ uviedol Halbych. V Rusku píšu, že na horách sa zdržiavala v spoločnosti slovinských hokejistov, túto informáciu však nijako nezdrojujú.

Do Česka vraj Káťa pricestovala na pozvanie istého vplyvného podnikateľa, ktorého ruské médiá označujú ako Andreja. Píšu, že je to obchodník, ktorý má o. i. byt aj v Hradci Králové. Iba jeden z bytov v dome Dalibor je napísaný na firmu ruského podnikateľa Andreja I. (58), ktorý Blesk najskôr pozval do svojej pražskej firmy, potom si to však rozmyslel. „Myslím, že mi tam nič nepatrí,“ zabuchol odmietavo dvere.