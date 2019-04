Lekár zistil o milenke Nine šokujúcu pravdu! Z toho, čo sa stalo potom, mrazí, začalo sa to pri sexe

Mladý doktor Michail Tichonov šiel na rande s kráskou Ninou Surguckou. V ruskom meste Kursk sa veselili, potom sa vrátili do ženinho bytu, kde spolu mali sex. Počas radovánok Michail zistil, že Nina je transsexuálka, ktorá bývala kedysi muž.

Rozzúrilo ho to natoľko, že ju začal škrtiť. „Žena chcela pokračovať v milovaní, ale v tom okamihu ju schytil za hrdlo a silne ho stisol. Prestal, až keď zistil, že už nejaví znaky života,“ uviedol policajný zdroj. Zrejme mal slabosť pre pekné tváričky. Zdroj: vkontakt.com

Tichonov sa potom rozhodol zbaviť sa tela. Odvliekol ho do kúpeľne, kde z neho vyrezal vnútorné orgány. Tie rozsekal na malé kúsočky a spláchol do záchoda. Potom odsekol zvyšné časti, ktoré upiekol v rúre, aby sa z nich vyparila prebytočná voda. Hlavu a končatiny zabalil do kufríka a odniesol do svojho bytu. Pomocou pílky údy rozrezal a vyhodil do smetiaka. Zdroj: vkontakt.com

Policajti lekára zatkli, keď im matka Niny ohlásila jej zmiznutie. Zadržali ho vo chvíli, keď sa pokúšal zbaviť zvyškov tela. Naskytol sa im hrozný pohľad na hlavu stále ešte spojenú s chrbticou, ktorú Michail obalil v soli, aby zabránil rozkladu.

Pri vypočúvaní Michail vypovedal, že nie je kanibal a že časti tela, ktoré upiekol, tiež spláchol do záchoda. Teraz mu hrozí až 20 rokov väzenia za vraždu a zohavenie mŕtvoly.