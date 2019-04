Opäť nechutnosti v cirkvi: Biskup Kročil z Českých Budejovíc ani po troch rokoch nič nevyšetril

VESELÍ NAD LUŽNICÍ – Českobudejovický biskup Vlastimil Kročil sa po zverejnení prípadu zneužívania v jeho diecéze ocitol pod paľbou kritiky. Jednoznačnú oporu nemá ani u obyvateľov Veselí nad Lužnicí, kde ako kňaz dal do poriadku kostol s farou.

Páchateľom sexuálneho zneužívania je velhartický kňaz V. Z. Podľa svedectva niekoľkých dnes už dospelých žien ich mal pred 25 rokmi sexuálne obťažovať. Hoci verejnosť sa podľa českého denníka iDnes o prípade dozvedela iba nedávno, vedenie českobudejovickej diecézy vie o zneužívaní takmer desať rokov. Na jeseň roku 2009 sa vtedajší biskup diecézy Jiří Paďour stretol s jednou z obetí, ale až do svojej smrti v decembri 2015 sa nepostaral o nijakú nápravu. V tom istom roku sa úradu ujal súčasný biskup Vlastimil Kročil, no v prípade bol takisto nečinný, Zástupcovia iniciatívy Za čistú cirkev chcú poslať pre túto kauzu podnet Kongregácii pre biskupov do Vatikánu.

„Práve v takýchto prípadoch by biskupi mali konať. Pápež František stojí za názorom, že na odvolanie biskupa stačí, ak ide o vážne previnenie, čo znamená ujma fyzická, duchovná, morálna alebo majetková,“ vysvetľuje zámer iniciatívy jej predstaviteľ Jan Rozek. Teraz bude záležať na Vatikáne, ako sa k veci postaví.

Na fare sa žúrovalo

Názory Veselčanov na pôsobenie Kročila v meste sú rozdielne. „Miestni ho veľmi nemuseli. Mal od obyčajných ľudí dosť veľký odstup a zdalo sa mi, že bol aj dosť na peniaze. Viem však z počutia, že fara, ktorú nechal dať do poriadku, slúžila veriacim i osobným priateľom Kročila k pomerne častým večierkom,“ uviedla istá mladá žena. Mons. Vlastimil Kročil Zdroj: Církev.cz Bývalý starosta mesta Jaromír Novák hovorí o biskupovi: „Je to pomerne schopný manažér, ktorý toho pre Veselí veľa urobil. Je mi jasné, že taká silná osobnosť bude mať aj svojich nepriateľov, ale spolupráca s ním bola vždy na prospech veci.“ Nedoriešená aféra so sexuálnym zneužívaním je podľa neho skôr vnútorným bojom cirkvi. „Českobudejovický biskup môže len ťažko vyšetriť nejaký starý skutok, ktorý je premlčaný a navyše neexistujú nijaké dôkazy,“ podotýka Novák.

Potrestaný nebol nikto

Na problém so zneužívaním zareagoval vo svojom vyhlásení na webových stránkach českobudejovickej diecézy i sám Kročil. „Ihneď po svojej inštalácii do úradu biskupa som túto vec začal riešiť,“ vyhlásil. „Ak moje vyšetrovanie trvalo tri roky, keď prípad je starý dvadsaťpäť rokov a nemám iných dôkazov než tvrdení, dobu troch rokov potom považujem za primeranú, hoci by som bol rád, keby bola kratšia. Aj cirkevný proces musí byť nezávislý.“ Prípad je stále otvorený, potrestaný nebol nikto.