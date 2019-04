Väzeň na úteku sa po rokoch sám prihlásil na polícii: Jeho dôvod vás dostane do kolien

Šesťdesiatštyriročný muž s dvoma kuframi podľa rakúskej polície v sobotu prišiel za policajtmi na salzburskej železničnej stanici a povedal im, že je väzeň na úteku, ktorý práve pricestoval z mníchovského letiska.

Oznámil im vraj, že strávil 10 a pol roka na ostrove Tenerife, no už sa chcel vrátiť domov, lebo "Tenerife už nie je také pekné ako bývalo" a on tam žil už dosť dlho. Polícia ho po potvrdení, že ušiel z väzenia na východe Rakúska, vzala do väzby v Salzburgu.