Dlho očakávaná správa je vonku: Trump bol zdesený, keď zistil, kto povedie vyšetrovanie

WASHINGTON - Americký minister spravodlivosti William Barr vo štvrtok vyhlásil, že ruská vláda "podporovala snahy o protizákonné zasahovanie" do prezidentských volieb v USA v roku 2016, ale nezistilo sa, že by americkí občania vrátane osôb spojených s kampaňou Donalda Trumpa boli vinní zo spolčenia sa s Ruskom.

Barr na tlačovej konferencii uviedol, že "dôkazy pripravené osobitným vyšetrovateľom nie sú dostatočné, aby sa mohlo konštatovať, že sa prezident dopustil marenia spravodlivosti". Správa osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera preverila desať prípadov možného marenia spravodlivosti, ale nedospela k záveru, vyhlásil minister podľa agentúry DPA.

Minister spravodlivosti tiež povedal, že Biely dom spolupracoval s Muellerovým vyšetrovaním, ale poznamenal, že Trumpa "znechucovalo a hnevalo" to, čo vnímal ako pokus o podkopávanie svojho prezidentského úradu.

Barr uviedol, že nemá "námietky" voči tomu, aby Mueller vypovedal o svojom vyšetrovaní pred Kongresom. Ten sa s jeho zredigovanou správou zoznámi neskôr vo štvrtok. Podľa ministra sa prezident nedovolával zásady mlčanlivosti v prípade žiadnej z informácií v Muellerovej správe. Šéf justičného výboru Snemovne reprezentantov Kongresu, demokrat Jerrold Nadler, požiadal Muellera, aby vypovedal pred jeho výborom do 23. mája.

Osobitný vyšetrovateľ ministerstva spravodlivosti Mueller ukončil 22. marca 2019 vyšetrovanie údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb, pričom následne správu z neho predložil ministrovi spravodlivosti Barrovi. Minister potom 24. marca zverejnil v liste adresovanom Kongresu krátke štvorstranové zhrnutie najdôležitejších záverov z Muellerovho vyšetrovania, podľa ktorých sa volebný tím súčasného prezidenta Trumpa nedopustil spolčenia s Ruskom.

Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo Mullerovu správu

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov zverejnilo vo štvrtok zredigovanú verziu záverečnej správy z vyšetrovania podozrení, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb z roku 2016. Závery osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, bývalého riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), odovzdali justičným výborom oboch komôr Kongresu a sprístupnili verejnosti na internetovej stránke rezortu spravodlivosti, informovala tlačová agentúra AFP.

Vláda prezidenta Donalda Trumpa zverejnila túto dlho očakávanú správu, hoci nie v úplnej podobe, po tom, ako ju Mueller v marci doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi. Ten následne v liste adresovanom Kongresu i verejnosti zhrnul najdôležitejšie závery, pričom konštatoval, že Mueller nenašiel dôkazy o tom, že by sa súčasný prezident alebo jeho spolupracovníci "spolčili" s Ruskom alebo že by s ním "koordinovali" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch.

Predstavitelia opozičnej Demokratickej strany vtedy požadovali bezodkladné zverejnenie Muellerovej správy v plnom rozsahu. Ministerstvo spravodlivosti tejto požiadavke teraz vyhovelo, niektoré časti 400-stranového dokumentu však zostali začiernené, aby boli chránené prebiehajúce vyšetrovania, ako aj z iných dôvodov.

Trumpov tím označil Muellerove závery za "totálne víťazstvo"

Právnický tím prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa vo štvrtok vyhlásil, že závery vyšetrovania údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016 sú preňho "totálnym víťazstvom". Právnici, ktorých vyhlásenie priniesla tlačová agentúra AP, sa tak vyjadrili po tom, ako americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo záverečnú správu z tohto vyšetrovania v zredigovanej podobe.

Správa osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera podľa nich "nie je nič viac, než pokus o preformulovanie starých obvinení". Samotný Trump po zverejnení správy povedal, že má "dobrý deň", a dodal, že tomu, čo musel prekonať, by už nemal byť znovu vystavený žiadny prezident. "Bolo povedané: žiadne spolčenie, žiadne marenie. A mimochodom, nikdy ani žiadne nebolo a nikdy nebude," vyjadril sa na nesúvisiacom podujatí v Bielom dome.

Prezident zároveň zopakoval svoju výzvu na preskúmanie okolností spustenia Muellerovho vyšetrovania: "Takáto kačica by sa už nemala nikdy prihodiť žiadnemu inému prezidentovi." Správa sa zameriava na otázku zasahovania Ruska do amerických volieb, ale aj na to, či v tom bola Trumpova kampaň nápomocná a či sa Trump následne snažil mariť vyšetrovanie. Mueller síce nezistil žiadne zločinecké spolčenie medzi Trumpovou kampaňou a ruskou vládou s cieľom zasahovať do amerických volieb, neočistil však Trumpa, pokiaľ ide o možné marenie vyšetrovania, konštatovala AP.

Muellerov tím bol nespokojný s písomnými odpoveďami Trumpa a zvažoval jeho predvolanie na vypočutie, nakoniec ale od tohto kroku upustil vzhľadom na pravdepodobnosť zdĺhavého právneho sporu a dostatok informácií z iných zdrojov. Pokiaľ ide o podozrenie z marenia spravodlivosti, Muellerova správa odhaľuje, ako sa Trump opakovane pokúšal získať kontrolu nad vyšetrovaním. Spomína sa v nej odvolanie riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, pokyny podriadeným, aby zaistili stiahnutie Muellera z vyšetrovania, a snahy nabádať svedkov k nespolupráci.

Prezidentovi právnici tvrdili, že spomínané konanie nevystupuje z rámca jeho ústavných právomocí, zatiaľ čo Muellerov tím považoval za potrebné preskúmať, či nenapĺňa podstatu trestných činov. Mueller dospel k záveru, že Trumpove snahy o ovplyvňovanie vyšetrovania "boli zväčša neúspešné", ale iba preto, že ľudia okolo neho "odmietali plniť príkazy a pristúpiť na jeho požiadavky". Nebolo však možné jednoznačne preukázať, že sa Trump dopustil trestného činu marenia spravodlivosti.

Trump údajne reagoval zdesene, keď zistil, že vyšetrovanie povedie Mueller

Americký prezident Donald Trump reagoval zdesene, keď sa približne pred dvoma rokmi dopočul, že vyšetrovanie ohľadom ruských zásahov do prezidentských volieb v USA v roku 2016 povedie osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller. Vyplýva to zo zredigovanej verzie záverečnej správy Muellerovho vyšetrovania, ktorú vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.

Trump sa podľa zmienenej správy 17. mája 2017 od vtedajšieho ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa dozvedel, že vedením vyšetrovania bol poverený Mueller, píše agentúra AFP. "Keď Sessions prezidentovi oznámil, že vymenovali osobitného vyšetrovateľa, prezident sa zvalil do svojho kresla a povedal: Preboha. To je hrozné. To je koniec môjho prezidentského úradu. Som v r***," vypovedal podľa spravodajskej televízie NBC pre Muellerovo vyšetrovanie šéf Sessionsovej kancelárie.

V správe tento zdroj ďalej uvádza, že Trump sa na Sessionsa hneval za to, že sa zriekol akejkoľvek účasti na vyšetrovaní kontaktov Ruska s Trumpovým predvolebným tímom, a pýtal sa, ako mu také niečo mohol spraviť. "Mal si ma predsa chrániť," vravel. "Toto je najhoršia vec, aká sa mi kedy stala," dodal údajne Trump v tejto súvislosti. Zo správy podľa AFP ďalej vyplýva, že Trump sa niekoľkokrát pokúšal Muellera od vyšetrovania odstaviť.

Peskov: Rusko si zredigovanú správu Muellera najskôr musí prelistovať

Nateraz nie je jasné, či bude ruský prezident Vladimir Putin podrobne informovaný o zredigovanej verzii záverečnej správy z vyšetrovania podozrení, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb z roku 2016, ktorú vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.

Po zverejnení zmienenej správy to vo štvrtok pre agentúru TASS uviedol Putinov hovorca Dmitrij Peskov. "Najskôr si to budeme musieť prelistovať a zistiť, či je tam niečo, čo si vyžaduje analýzu," povedal Peskov v tejto súvislosti.