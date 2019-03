Londýnska mešita po útoku nožom uzavretá. Svedok: Toľko policajtov pokope som ešte nevidel!

Polícia uzavrela Londýnsku ústrednú mešitu, pretože incident sa stal v uličke neďaleko nej. Podľa svedkov útočník alebo útočníci údajne utiekli práve do mešity. Mešitu uzavreli. Zdroj: YouTube Obeť, muž asi dvadsiatnik bol nájdený s bodnými ranami v bytovom dome na Cunningham Place vo Westminsteri približne o 18.15 h. Na mieste ho oživovali záchranári, po prevoze do nemocnice však svojim zraneniam podľahol. Policajní ťažkoodenci uzavreli a prečesávali oblasť neďaleko Regent´s Parku dlhé hodiny, nad miestom krúžil vrtuľník. Miestny obyvateľ Bahir Moulana (39) povedal, že kráčal smerom k mešite, odkiaľ polícia vyviedla ľudí skôr, než zavreli hlavnú bránu. Na mieste bolo toľko policajtov, koľko vraj muž v Londýne ešte nevidel, takže znervóznel, najmä keď si spomenul na nedávne krvipreliatie vo dvoch mešitách na Novom Zélande. „Všetci veriaci vyšli z budovy a isté dievča povedalo, že videlo utekať dvoch chlapíkov,“ povdal Moulana. „Polícia ich zadržala a nasadili im putá.“ To však údajne neboli páchatelia. Zdroj: YouTube

Vymedzujúce policajné pásky boli napokon strhnuté až krátko pred polnocou. Hovorca polície uviedol, že vyšetrovanie pokračuje pátraním po podozrivých, ktorí z miesta činu utiekli. Zdroj: YouTube Kriminalisti naliehavo žiadajú svedkov incidentu, aby sa ohlásili na polícii, čo aj anonymne. Predstavitelia Scotland Yardu uviedli, že v súvislosti s útokom zatiaľ nikoho nezadržali. Podľa nich incident pravdepodobne nesúvisí s terorizmom.