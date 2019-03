Opäť desivé krviprelievanie v Londýne: Šialené útoky nožom na šesť nevinných ľudí

Šesť ľudí bolo včera dobodaných počas ďalšej noci krviprelievania – páchateľ alebo páchatelia si vybrali dvoch 17-ročných chlapcov a štyroch mužov vo veku od 18 do 24 rokov. Očití svedkovia prvého útoku v Kidbrooke popísali dvoch mužov „vyzbrojených obrovskými nožmi“, v ďalšom prípade vyskočili útočníci z tmavého auta. Páchatelia surových činov doteraz nie sú známi a nie je ani jasné, či ide o vyrovnávanie si účtov gangov z podsvetia, či je v hre rasistický motív alebo len besnenie šialencov. Majiteľa tohto obchodu zabili, práve keď ráno otváral. Zdroj: Twitter Asi 17-ročný chlapec dostal zásah do tváre v Tottenhame v severnom Londýne v nedeľu večer. Ďalšieho 17-ročného bodli v Barkingu na východe Londýna a o rok starší mladík sa stal terčom útoku v Tootingu na juhu Londýna. Obchodník Ravi Katharkamar (†54) bol zavraždený ranou do hrude, keď v nedeľu ráno otvoril svoj obchod s potravinami a vínom v severozápadnom Londýne. Ďalší dvaja boli vážne zranení v Hounslow v západnom Londýne a v Thyme Close.

Krv bola všade