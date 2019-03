Pilot mimo službu zabránil tragédii: O deň neskôr sa boeing zrútil do mora aj s 189 ľuďmi

Spoločnosť Boeing čelí podozreniu, že za obe tragické havárie počas necelého pol roka môžu chybné snímače a chyba softvéru. Predbežná správa o príčine pádu lietadla Lion Air sa sústreďovala na údržbu, výcvik pilotov a správanie automatického systému lietadla pri poklese vztlaku pod krídlami. Konštatovala, že piloti mali problémy s udržaním kontroly nad strojom vo chvíli, keď automatický bezpečnostný systém opakovane poslal lietadlo do strmhlavého letu.

Zdroj: AP/Achmad Ibrahim, Tatan Syuflana

Podľa agentúry AFP sa na takéto správanie lietadla už pred haváriou v Indonézii sťažovali najmenej štyria americkí piloti. Podľa nich stroj krátko po štarte náhle prešiel do prudkého klesania. Rizikovú situáciu vtedy vyriešili tým, že vypli autopilota a manuálne dostali lietadlo do pôvodného smeru letu.

Rovnakú skúsenosť mala aj posádka Boeingu 737 MAX spoločnosti Lion Air smerujúca z Bali do Jakarty, iba deň predtým, ako sa lietadlo 29. októbra 2018 zrútilo do Jávskeho mora. Ľudí pred katastrofou však vtedy zachránili inštrukcie pilota, ktorý bol mimo službu, ale nachádzal sa v kokpite a pomohol urýchlene identifikovať problém. Posádke nariadil, aby deaktivovala systém, ktorý posielal lietadlo k zemi. Je to však postup, ktorý musia povinne ovládať všetci piloti. Povedali to agentúre Bloomberg zdroje oboznámené s vyšetrovaním.

Zdroj: AP/Achmad Ibrahim, Tatan Syuflana

„Všetky údaje a informácie, ktoré máme o lete a lietadle, boli predložené indonézskym vyšetrovateľom. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nehody nemôžeme v tejto fáze poskytnúť ďalšie komentáre,“ povedal hovorca spoločnosti Lion Air Danang Prihantoro, ktorý tak odmietol podať detaily o nových informáciách.

Vyšetrovatelia pádu Boeingu 737 MAX etiópskych aerolínií našli na mieste nešťastia medzi troskami kus stabilizátora s klapkami v neobvyklej pozícii, ktorá bola podobná tej pri havarovanom lietadle indonézskej spoločnosti Lion Air vlani. S odvolaním sa na dva nemenované zdroje oboznámené s vyšetrovaním o tom informovala agentúra Reuters. Pozícia klapiek na horizontálnych chvostových plochách by mohla pomôcť určiť, či boli nastavené pre strmhlavý let.

Zdroj: SITA/BNPB via AP

Denník The Seattle Times v nedeľu napísal, že bezpečnostná analýza nového kontrolného systému používaného v lietadlách 737 MAX odhalila niekoľko zásadných nedostatkov. Podľa denníka, ktorý sa odvoláva na súčasných a bývalých expertov z FAA (Amerického Federálneho úradu pre letectvo), bezpečnostná analýza pri Boeingu podcenila schopnosti nového systému.

Boeing 737 MAX 8 etiópskej leteckej spoločnosti Ethiopian Airlines havaroval minulú nedeľu krátko po štarte z Addis Abeby. Na palube stroja, ktorý mal namierené do kenskej metropoly Nairobi, boli ľudia zo 35 krajín, medzi nimi aj štyria Slováci.