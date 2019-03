Do Berlína dorazili stovky amerických vojakov: Prvý test novej stratégie rýchleho nasadenia

Velenie amerických síl v Európe oznámilo, že v utorok do Berlína dorazilo 350 vojakov 1. ozbrojenej divízie. Ide o súčasť 1 500-člennej skupiny, ktorá do krajiny pricestuje v priebehu tohto týždňa. Smerovať budú ďalej do Poľska, kde ich čakajú už tanky a ďalšie vybavenie, ktoré sem presunuli vopred z Holandska. Následne absolvujú vojenské cvičenia s poľskými silami. Cieľom stratégie "dynamického nasadenia" je rýchly prísun bojaschopných síl do Európy pre prípad potreby.