Nehoda školského autobusu u našich susedov: Štrnásť detí je zranených

Podľa hovorkyne krajskej zdravotníckej záchrannej služby Vladislavy Filovej je jedno dieťa stredne ťažko zranené a zvyšné deti a vodič majú len ľahké zranenia. Dieťa so stredne ťažkým zranením previezol do nemocnice v Jihlave vrtuľník. Sanitky do jihlavskej nemocnice priviezli sedem detí, z ktorých päť už podľa hovorkyne nemocnice Moniky Zachrlovej prepustili. "Dve tu zostanú cez noc na pozorovanie, skôr pre istotu," uviedla Zachrlová. Šesť detí previezli do nemocnice v meste Havlíčkův Brod. Žiadne z nich zrejme nebudú musieť hospitalizovať.

Nehoda sa stala pred 14:30 na ceste medzi Věžničkou a mestom Polná. Autobus viezol celkovo 17 detí. Príčinu a okolnosti havárie polícia ešte vyšetruje. Podľa doterajších informácií polície šiel autobus smerom od Polnej k Věžničke, keď v pravotočivej zatáčke prešiel do protismeru a ľavou stranou narazil do stromu. Ako uviedla hovorkyňa polície Jana Kroutilová, vodič bol v čase nehody triezvy.