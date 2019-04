Tragédia v Poľsku, zo záberov na VIDEU mrazí: Vlak narazil do sanitky, dvaja mŕtvi záchranári

K tragédii došlo v stredu pred 16. hodinou na priecestí so závorami, do sanitky narazil medzimestský vlak na ceste medzi Katovicami a Gdyňou. Na mieste zomreli dvaja členovia záchranného tímu, lekár a záchranár.

Zdroj: YouTube

Prežil len vodič, ktorého odviezli do nemocnice. Polícia zisťuje, ako sa mohlo stať, že tesne pred príchodom vlaku sa na železničnom priecestí ocitla sanitka.

„Je to veľmi smutná situácia, keď sa niekto, kto zachraňuje ľudské životy, nevráti z poslednej služby k svojej rodine,“ napísal poľský premiér Mateusz Morawiecki na Twitteri. Vedúci vlády vyslovil úprimnú sústrasť rodinám zosnulých.