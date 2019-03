FOTO Spoveď sexuálnych obetí českých kňazov, rozruch vo Vatikáne, kardinál Duka: Hystéria!

Vo Vatikáne sa konal samit o obetiach sexuálneho zneužívania klérom, na ktorom diskutovali zástupcovia 190 krajín. V Česku je však táto téma stále tabu, hoci obetí zjavne nie je málo. S jednou z nich hovoril v programe „168 hodín“ reportér Jan Novák.

Pokúsil sa o bolestivý análny sex

„Vlastne som ani nevedel, čo so mnou dotyčná osoba robí. Keď som si to uvedomil, samozrejme som preplakal celú noc a niekoľko dní a nedokázal som to nikomu povedať,“ popisuje muž, dnes už v strednom veku. Podľa jeho slov ho od šestnástich do devätnástich rokov zneužíval najprv katolícky kňaz a potom ešte výpomocný duchovný.

„Ja som sa na tom v podstate nezúčastnil. Ležal som na bruchu a dotyčná osoba sa ukájala nado mnou. Nad mojím konečníkom. Ten človek sa pokúsil o veľmi bolestivý análny sex. Nevedel som, či mám utekať domov za rodičmi, nebol som schopný absolútne nijakého činu, nijakého vzoprenia sa. Nevedel som tú situáciu vyriešiť. Bol som príliš mladý, nezrelý, naivný,“ hovorí. „Bál som sa jeho vyhrážok... Ja sám som informoval predstaveného a ten to vedel. Vypočul si protistranu a dal akoby za pravdu obom stranám, to znamená tvrdenie proti tvrdeniu. Skončilo sa to tak, že ma osobne medzi štyrmi očami prijal, ale zároveň mi povedal, že nemám šancu pred nijakým súdom nič skúšať. Že mi aj tak nikto neuverí. Bola to beznádej,“ priznáva muž.

Emočné zneužívanie bolo horšie

Sára mala jedenásť, keď ju kňaz zneužil. „Už počas spovede bol nervózny a nesústredený a ja som cítila, že niečo nie je v poriadku. Potom si ma posadil na kolená a začal mi rozprávať, ako ma má rád a že som už vyrástla, odkedy som tam bola naposledy a že už nie som malé dievčatko. Začal ma vyzliekať a ohmatávať. Chcela som mu povedať, že to nemôže robiť, ale nemohla som robiť vôbec nič, pretože som bola úplne zamrznutá,“ popisuje.

Jedenásťročného Patrika po prvý raz zneužil oddielový vedúci v kresťanskom tábore. „Bol to starší človek s autoritou a kamarát, ktorému som úplne dôveroval. Povedal by som, že to zneužívanie bolo v mnohých smeroch horšie v psychickom zmysle, emočnom zneužívaní, keď ma presvedčil,“ hovorí Patrik.

Donútil ju k potratu

Lenka napísala svoju spoveď do e-mailu. „Najprv ma obťažoval vymyslenými báchorkami, že je terapeut. Klamal. Snažil sa mi vsugerovať, že sa bojím mužov a že potrebujem pomôcť. Vysmieval sa môjmu záujmu o vstup do rehoľného rádu. Znásilnil ma. Bezprostredne potom mi povedal, že to nemám nikomu hovoriť, pretože si mám uvedomiť, že mne by to nikto neveril. Využil môj šok, strach. Donútil ma k potratu,“ uviedla.

Sudca brnianskeho diecézneho súdu Jan Rozek založil koncom januára organizáciu Za čistú cirkev. Ponúka obetiam sexuálneho zneužívania duchovnými pomoc cez webové stránky. Zapojil i psychológov a právnikov. Brnianske biskupstvo ho vzápätí odvolalo z funkcie cirkevného sudcu.

Len obyčajná penetrácia

Najvyšším duchovným usvedčeným zo sexuálneho zneužívania je austrálsky kardinál George Pell. Za zneužitie dvoch chlapcov je vo väzbe a hrozí mu až 50 rokov väzenia. „Bola to obyčajná sexuálna penetrácia, pri ktorej sa dieťa aktívne nezapája,“ obhajuje Pella jeho advokát.

Pápež František na vatikánskom samite sľúbil, že cirkev nič nezamlčí a páchateľov postaví pred súd. Český kardinál Dominik Duka však v rozhovore pre taliansku televíziu Sky TG24 celú problematiku bagatelizoval. „Toto je v skutočnosti tiež trochu hystéria. Nie sú to len duchovní. Nie je to jedno percento, ale päť promile,“ uviedol Duka.

Tváril sa, že sú to klebety

Tlačové oddelenie Českej biskupskej konferencie tento týždeň program 168 hodín opakovane žiadal o rozhovor s kardinálom Dominikom Dukom. Žiadosť zostala bez reakcie.

Religionista Ivan Štampach v programe ČT Udalosti, komentáre povedal: „Bohužiaľ, kardinál Duka neberie tieto prípady vážne. Bol som kedysi dávno členom dominikánskeho rádu v dobe, keď Duka bol jeho miestnym predstaveným. Neskôr som sa dozvedel, že dvaja z mojich vtedajších spolubratov zneužívali chlapcov. A že sa o tom hovorilo, ale Duka to nebral vážne a že to pokladal za klebety alebo sa tváril, že sú to klebety. Takže to práve nie je človek, od ktorého by som riešenie na lokálnej úrovni očakával.“