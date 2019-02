Horúci škandál vo Vatikáne: Najvyšší duchovní si platia prostitútov, spolčili sa proti pápežovi?!

Francúzsky novinár a sociológ Frédéric Martel vo svojej 570-stranovej knihe In the Closet of the Vatican píše, že až 80 percent najvyšších duchovných v rímskokatolíckej cirkvi sú homosexuálne orientovaní. Podotýka, že títo kňazi síce nie sú sexuálne aktívni, no homosexualitu otvorene kritizujú.

K uvedenému podielu dospel po štyroch rokoch výskumnej práce vo Vatikáne a v krajinách Latinskej Ameriky. Viedol rozhovory s kňazmi, aktivistami, diplomatmi, politikmi, policajtmi, novinármi, členmi švajčiarskej gardy vo Vatikáne a s prostitútmi.

Zdroj: Getty Images

Zhromaždil tak výpovede 1500 ľudí, na základe ktorých zistil, že niektorí duchovní udržiavali diskrétne dlhodobé vzťahy, zatiaľ čo iní žili dvojitý život s neformálnym sexom s homosexuálnymi partnermi a prostitútmi.

Martel, ktorý v minulosti pracoval ako poradca francúzskej vlády a sám sa priznáva k homosexualite, tvrdí, že hovoril so 41 kardinálmi, 52 biskupmi, 45 pápežskými veľvyslancami a diplomatickými predstaviteľmi, 11 členmi švajčiarskej gardy a s viac ako 200 kňazmi a seminaristami.

Zdroj: Getty Images

Autorovo dielo je podľa vydavateľstva Bloomsbury "prekvapujúcim dôkazom korupcie a pokrytectva v srdci Vatikánu". Svetlo sveta má uzrieť 21. februára, kedy sa bude vo Vatikáne konať konferencia týkajúca sa sexuálneho zneužívania mladistvých, kde sa zídu biskupovia z rôznych kútov sveta.

Menované vydavateľstvo uvádza, že obsahom knihy je odhalenie tajomstva o celibáte, nenávisti k ženám a tajnom spolčení sa proti pápežovi Františkovi.

„Ak je niekto gej, hľadá boha a koná dobro, kto som, aby som ho súdil?“ vyhlásil pápež niekoľko mesiacov predtým, než sa ujal svojej funkcie. Vlani v decembri ale povedal, že otázka homosexuality je vážny problém, ktorý musí byť u kandidátoch na kňažstvo odhalený hneď. „Vidí sa mi, že homosexualita je v našej spoločnosti akousi módnou záležitosťou a mentálne ovplyvňuje život cirkvi,“ dodal.

Podľa britského denníka The Guardian sa dá očakávať, že biskupovia na stredajšom summite tvrdenia uvedené v knihe poprú.