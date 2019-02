Veľké varovanie pre Európu: Legendárny boháč Soros zverejnil hrozivé proroctvo, zobuďte sa!

Na aktuálne udalosti, ktoré sa dejú v EÚ sa finančník Soros pozrel čiastkovo z pohľadu viacerých štátov. Začal tým, že prvé smerovanie únie sa môže ukázať už po májových voľbách do Európskeho parlamentu, pričom skonštatoval, že je tu prítomnosť zastaraného systému strán. Z neúspechu tradičných európskych strán môžu ťažiť práve tie radikálne. "Nanešťastie, protieurópske strany budú využívať konkurenčnú výhodu pri výslednom hlasovaní. Je na to hneď niekoľko dôvodov, vrátane zastaraného systému strán, ktorý prevláda vo väčšine európskych krajín, praktickej nemožnosti zmeny zmlúv a nedostatku právnych nástrojov na disciplinovanie členských štátov, ktoré porušujú zásady, na ktorých bola Európska únia založená," píše v úvode blogu Soros.

Začal Nemeckom

Znepokojenie nad dianím v Nemecku začal Soros argumentovať predovšetkým nárastom extrémistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD). "Dominantná politická aliancia v Nemecku - medzi Kresťansko-demokratickou úniou (CDU) a Kresťanskou sociálnou úniou (CSU) v Bavorsku - sa stala neudržateľnou. Aliancia pracovala, kým v Bavorsku neexistovala žiadna významná strana napravo od CSU. To sa ale zmenilo s nástupom extrémistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD)," pokračoval Soros s tým, že posledné septembrové voľby dosiahla strana CSU najhorší volebný výsledok za posledných šesť dekád.

Napriek tomu situáciu nevidí úplne kriticky. "Situácia nie je úplne beznádejná. Strana Nemeckých zelených je v súčasnosti jedinou trvalo proeurópskou stranou v krajine a naďalej sa zvyšujú v prieskume verejnej mienky, zatiaľ čo AfD sa zdá, že dosiahla svoj úplný vrchol (s výnimkou bývaleho východného Nemecka)," uzavrel situáciu v Nemecku.

Zdroj: SITA/AP/Ferdinand Ostrop

Brexit za každú cenu

Soros v blogu pokračoval analýzou situácie v Británii. Pripomenul, že aj tu sa stala kameňom úrazu zastaraná stranícka štruktúra. "Konzervatívci aj Labouristi sú vnútorne rozdelení, no ich vedúci predstavitelia Jeremy Corbyn a Theresa Mayová sú tak odhodlaní dotiahnuť do konca Brexit, že súhlasili so spoluprácou v záujme dosiahnutia tohto cieľa," uviedol podmienky spolupráce Mayovej a Corbyna vo svojom blogu Soros. Podčiarkol však, že spolupráca medzi Corbynom a Mayovou vyvolala mnohé vášne medzi oboma stranami, čo je v prípade Labouristov porovnaniahodné s rebéliou.

"Verejnosť si tiež uvedomuje hrozné následky Brexitu. Šanca, že Mayovej dohoda bude 14. februára odmietnutá rastie behom jediného dňa. Mohlo by to viesť k podpore referenda alebo ešte lepšie k zrušeniu článku 50," varuje Soros.

Fatálna chyba v otázke Talianska

Soros v blogu následne prešiel na taliansku nôtu, v ktorej pripomenul, že EÚ "urobila fatálnu chybu v roku 2017 striktným presadzovaním dublinskej dohody, ktorá nespravodlivo zaťažuje krajiny ako Taliansko, kde migranti prichádzajú do EÚ," dodal Soros s tým, že práve túto skutočnosť považuje za príčinu prílivu proeurópskych a proimigračných voličov do radov strany protieurópskej ligy a tzv. päťhviezdičkového hnutia v roku 2018. "Výsledkom je, že významná časť voličov, ktorí zostávajú proeurópskymi, nemá žiadnu stranu, na ktorú by sa mohli v rámci volieb obrátiť," odôvodňuje alarmujúcu situáciu v Taliansku Soros.

Svoju kritiku ďalej upriamil na Európsku ľudovú stranu (EPP). "EPP je takmer úplne zbavená princípov, čo dokazuje jej ochotu akceptovať Orbánov Fidesz v záujme toho, aby si Orbán zachoval väčšinu a kontroloval prideľovanie najvyšších pracovných miest v EÚ," pripomenul Soros.

Do volieb so skepsou

Na výsledky májových volieb do europarlamentu sa Soros díva optikou skepsy. "Je ťažké si predstaviť, že v májových voľbách sa dočkáme víťazstva proeurópskych strán, ak prednostné európske záujmy nenaplnia. V tomto prípade by však bolo potrebné vymeniť Európe jej srdce. Súčasné vedenie pripomína politburo za čias kolapsu Sovietského zväzu," uviedol Soros.

"Prvým krokom k ochrane Európy pred jej nepriateľmi, vnútornými aj vonkajšími, je rozpoznať veľkosť hrozby, ktorú predstavujú. Druhým je prebudiť spiacu proeurópsku väčšinu a zmobilizovať ju na obranu hodnôt, na ktorých bola EÚ založená," uzavrel Soros svoj text na blogu.