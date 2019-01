Poľsko smúti: Krajina sa lúči so zavraždeným starostom Pawlom Adamowiczom

Pohreb sa koná v Bazilike Najsvätejšej Panny Márie. Medzi smútiacimi nechýba predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý bol Adamowiczovým blízkym priateľom, poľský prezident Andrzej Duda, premiér Mateusz Morawiecki, predseda vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski, exprezident Lech Walesa či nemecký prezident Joachim Gauck.

Nebohého starostu Gdanska Adamowicza minulú nedeľu napadol muž na pódiu počas charitatívnej akcie a bodol ho do srdca a do brucha. Adamowicz po prevoze do nemocnice absolvoval päťhodinovú operáciu a v pondelok svojim zraneniam podľahol. Útočníkom bol v minulosti odsúdený kriminálnik, ktorý svoj čin nazval politickou pomstou a vyjadril sa, že je odporcom politickej strany Občianska platforma (OP).

Nenávisť voči tejto strane odôvodňoval aj tým, že počas jej vlády ho väznili za bankové lúpeže. OP je hlavnou opozičnou silou proti vládnucej nacionalistickej strane PiS. Adamowicz, v minulosti známy disident a člen Solidarity, bol popredným politikom OP, ktorej dlhoročným lídrom a doteraz najvýraznejšou postavou bol súčasný šéf Európskej rady Tusk.