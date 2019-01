Baníci uviazli v indickej bani už takmer pred mesiacom: Všetci chcú veriť v malý zázrak

Nelegálne vyhĺbenú 113 metrov hlbokú baňu v štáte Meghálaj zaliala 13. decembra minulého roka záplavová voda z neďalekej rieky a uväznila tam baníkov. Záchranné operácie za posledné týždne veľmi nepokročili, píše DPA, aj napriek spolupráci úradu pre riešenie následkov katastrof, vojenského námorníctva a hasičov.

Súd nie je s operáciou spokojný a všetci baníci by podľa jeho stanoviska mali byť vytiahnutí von bez ohľadu na to, či sú živí alebo mŕtvi. Súd úrady vyzval, aby ho do piatku informovali o naliehavých opatreniach v oblasti záchrany.

Potápači námorníctva sa dostali na dno hlavnej šachty, no v špinavej vode sa im nepodarilo nájsť žiadnych baníkov. Záchranné práce sa teraz sústredia na odčerpanie časti vody, ktorá dosahuje hĺbku 50 metrov, aby sa do bane mohli potápači vrátiť. Záchranári dúfajú, že baníci mohli natrafiť na vzduchovú bublinu a vďaka tomu mohli prežiť.