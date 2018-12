Taliani hádžu vinu na Američanov: FOTO Ťažký spor o kultúrne dedičstvo naberá na obrátkach

Taliansky súd rozhodol, že J. Paul Getty Museum musí vrátiť starobylú grécku sochu do Talianska. Umelecký klenot je totiž predmetom dlhoročného sporu medzi talianskou vládou a múzeom v Los Angeles. Bronzová socha v takmer životnej veľkosti patrí k najcennejším kúskom v Getty Museum.

Zdroj: J. Paul Getty Museum

Taliansky súd v Pesare rozhodol už v roku 2010, počas vrcholiacej kampane o snahy získať naspäť kultúrne pamiatky ukoristené na území Talianska a predané do múzeí či súkromných zbierok po celom svete. Múzeum sa proti rozsudku odvolalo, ale taliansky súd v decembri odvolanie zamietol, informuje Independent.

Getty Museum vyhlásilo, že bude bojovať o svoje právo sochu vlastniť. Sochu Víťazný mladík alebo Getty Bronze vylovil rybár z mora v roku 1964. Je pripisovaná gréckemu sochárovi Lysippovi zo 4. storočia pred Kristom. Múzeum sochu kúpilo v roku 1977 za 4 milióny dolárov a tvrdí, že Taliansko nemá na umelecké dielo nárok. „Súd písomne nevysvetlil právny základ pre svoje rozhodnutie, ktoré je nekonzistentné, nakoľko pred 50 rokmi nebol žiadny dôkaz o talianskom vlastníctve,“ vyhlásila viceprezidentka a hovorkyňa múzea Lisa Lapinová. „Socha nikdy nebola súčasťou talianskeho kultúrneho dedičstva a jej náhodný objav talianskymi občanmi na tom nič nemení.“

Talianska strana tvrdí, že socha bola nelegálne prepašovaná z Talianska. Taliani sú pevne rozhodnutí umelecké dielo získať. „Je to veľmi dlhý proces,“ hovorí Lorenzo d´Ascia, právnik, ktorý reprezentuje taliansku vládu, „ale my dúfame, že sa Víťazný mladík vráti do Talianska čo najskôr.“