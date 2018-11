Uväznený americký vrah čelí veľkému vyšetrovaniu: Priznanie k 90 vraždám počas 40 rokov

WASHINGTON - Uväznený americký vrah čelí vyšetrovaniu po tom, čo sa priznal celkovo až k 90 vraždám. Spáchal ich údajne počas štyroch desaťročí naprieč USA. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) preto predpokladá, že 78-ročný Samuel Little by mohol byť jeden z najhorších sériových vrahov v kriminálnej histórii USA.

Štátne a federálne úrady teraz preverujú jeho výpovede v súvislosti so smrťou desiatok žien v krajine v rokoch 1970 až 2005. Vyšetrovatelia tvrdia, že ho už spojili s 34 úmrtiami a pracujú na potvrdení ďalších. Little si v súčasnosti odpykáva doživotie za vraždy troch žien, za ktoré ho odsúdili v roku 2014. Vo väzbe bol od septembra 2012, keď ho zatkli v štáte Kentucky v útulku pre bezdomovcov a vydali do Kalifornie, kde po ňom pátrali pre drogové delikty.

Odobraté vzorky DNA ho následne spojili s nevyriešenými vraždami troch žien v okrese Los Angeles z rokov 1987 a 1989. Všetky tri obete boli zbité a zaškrtené. Little vinu popieral, dostal však tri doživotia bez možnosti prepustenia. Už predtým mal bohaté záznamy v registri trestov siahajúce od znásilnenia až po ozbrojenú lúpež.

Little, bývalý boxer, si podľa vyšetrovateľov vyberal najmä zraniteľné obete ako prostitútky či drogovo závislé. Tie však na sebe často neniesli žiadne jasné známky po zavraždení ani bodné či strelné rany, preto ich úmrtia úrady neraz pripísali drogám, úrazom či prirodzenej smrti.