Odstúpenie USA od zmluvy INF môže ohroziť stabilitu v Európe, tvrdia Rusi

MOSKVA - Odstúpenie Spojených štátov od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), by mohlo kriticky ohroziť bezpečnostnú situáciu v Európe. Podľa informácií agentúry AP to v pondelok uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.

Popredný ruský diplomat vo svojom vyhlásení zdôraznil, že ak by Spojené štáty po odstúpení od INF v Európe rozmiestnili rakety stredného doletu (IRBM), umožnilo by to Washingtonu ohrozovať ciele hlboko v ruskom vnútrozemí. Riabkov varoval, že ak sa Spojené štáty skutočne odhodlajú k takémuto kroku, Rusko bude nútené pristúpiť k "efektívnej odpovedi", pričom dodal, že "z podobného vývoja nebude mať prospech nikto".

Americký prezident Donald Trump ešte pred mesiacom deklaroval svoj zámer odstúpiť od INF uzavretej v roku 1987, čo zdôvodnil údajným porušovaním zo strany Moskvy. Kremeľ všetky obvinenia odmietol a z porušovania zmluvy obvinil Spojené štáty.