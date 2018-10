Stretnutie mocných: Erdogan, Putin, Macron a Merkelová vyzvali na politický proces v Sýrii

V spoločnom vyhlásení štvorica politikov po summite tiež vyzvala na zvolanie komisie, ktorá by sa mala zísť do konca roka a začala by pracovať na reforme sýrskej ústavy potrebnej k slobodným a spravodlivým voľbám v krajine. Lídri v stanovisku okrem iného vyjadrili aj podporu snahám o sprostredkovanie "bezpečného a dobrovoľného" návratu sýrskych utečencov do vlasti. Zároveň však zamietli "separatistické agendy zamerané na oslabovanie suverenity a územnej integrity Sýrie ako aj národnej bezpečnosti susedných krajín".

Zdroj: Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Mierovej dohode však ešte bráni mnoho prekážok, pripomína agentúra AP. Medzi ne patria napríklad aj rozdielne názory na sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada, ktorého podporujú Rusko a Irán. Západ ho naopak odsudzuje za to, čo nazýva bezohľadným útokmi na civilistov. Turecko zase podporuje povstalcov, ktorí sa ho snažia zvrhnúť.