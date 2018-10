Vystrašený pár zažil drámu ako z Komisára Rexa: Prepadnutí manželia neverili vlastným očiam

Ilustračné foto

SCHARNDORF - Rakúska polícia pokračuje v zatiaľ neúspešnom pátraní po lupičovi, ktorý cez otvorené okno prenikol v nedeľu ráno do obytného domu staršieho manželského páru v Scharndorfe v okrese Bruck an der Leitha a ohrozoval poškodených strelnou zbraňou. Žene spôsobil pri tom ľahšie zranenia úderom do zátylka.