Muž (21) sa priznal k vražde bulharskej novinárky (†30): Nemôžem uveriť, že som to spravil

SOFIA - Bulharský súd v piatok rozhodol, že muž podozrivý zo znásilnenia a vraždy televíznej novinárky zostane vo väzbe až do súdneho procesu. Informovala o tom agentúra AP. Podozrivý, 21-ročný Severin Krasimirov, v piatok pri príchode na súd v Ruse, pred novinármi priznal, že zabil novinárku Viktoriju Marinovovú. Dodal, že to nemal v úmysle.

Vyhlásil: "Je mi to veľmi ľúto. Nemôžem uveriť, že som to spravil". Povedal tiež, že prijme akýkoľvek trest, dokonca aj doživotné väzenie. Zopakoval, že pred útokom na mladú ženu bol na večierku, kde vypil veľa alkoholu a užil drogy, kvôli čomu si takmer nič nepamätá. Podozrivého Krasimirova zadržala 9. októbra nemecká polícia v meste Stade na severe Nemecka, kde žije jeho matka. Nemecko ho do Bulharska vydalo v stredu.

Zdroj: TASR/AP

Bulharská prokuratúra voči Krasimirovovi vo štvrtok vzniesla obvinenie zo znásilnenia a úmyselnej vraždy. Samotný páchateľ pred súdom vyslovil želanie, aby naňho uvalil väzbu, pretože sa údajne obáva o svoj život. Vzneseniu obvinenia predchádzal štvorhodinový výsluch, ktorého podrobnosti ešte neboli zverejnené. Telo 30-ročnej novinárky sa našlo 6. októbra na nábreží Dunaja v severobulharskom meste Ruse, kde pracovala pre regionálnu televíznu stanicu TVN. Pred smrťou bola znásilnená a surovo zbitá. Smrť nastala zrejme v dôsledku úderov do hlavy a uškrtenia.