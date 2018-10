Nad arabským kráľovstvom sa zmráka: Po zmiznutí novinára prišli ďalšie obvinenia

BERLÍN - Po zmiznutí a možnom zabití saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího sa objavili ďalšie závažné obvinenia na adresu kráľovstva. Predstavitelia saudskoarabského režimu sa mali pred niekoľkými týždňami pokúsiť vlákať do pasce a uniesť späť do vlasti aj v Nemecku žijúceho princa Chálida bin Farhána Saúda, informovala v utorok agentúra DPA na základe jeho vlastných vyjadrení.

"Niekoľko dní pred zmiznutím Chášukdžího hovorili s jedným mojím príbuzným v Káhire a ukázali mu šek," spresnil Chálid pre DPA. Jeho príbuznému povedali, že princovi chcú pomôcť kvôli jeho údajným finančným problémom.

"Šek som si mal vyzdvihnúť na saudskoarabskej ambasáde v Egypte," spresnil. Zároveň vyjadril presvedčenie, že keby túto výzvu uposlúchol, zmizol by rovnako ako Chášukdží.

Džamál Chášukdží - prispievateľ amerických novín The Washington Post a hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána - je nezvestný od 2. októbra, keď vstúpil do budovy konzulátu svojej vlasti v Istanbule, aby si vyzdvihol dokumenty potrebné k sobášu so svojou tureckou snúbenicou. Turecké úrady sa domnievajú, že Chášukdží bol na konzuláte zavraždený. Úrady štátnej ochrany v Düsseldorfe pre DPA potvrdili, že v dôsledku pretrvávajúceho stavu ohrozenia sú už niekoľko rokov v kontakte s princom Chálidom bin Farhánom Saúdom a jeho rodinou.

Existujú informácie, podľa ktorých sa vlani Saudská Arábia obrátila na nemecké úrady s požiadavkou, aby preskúmali možnosti vydania Farhána do vlasti. Na túto požiadavku nemecká strana neodpovedala.