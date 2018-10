Pátranie po stratenom novinárovi pokračuje: Úrady prehľadávajú podozrivý konzulát

ISTANBUL - Turecko v utorok oznámilo, že kompetentné úrady prehľadajú saudskoarabský konzulát v Istanbule, kde pred týždňom zmizol saudskoarabský novinár. Toto oznámenie prišlo po tom, čo denník Washington Post, pre ktorý Džamál Chášakdží pracoval, zverejnil záber z kamerového systému, ako novinár krátko pred svojím zmiznutím vchádza do budovy konzulátu.

Tureckí predstavitelia medzičasom tlmočili obavy, že 59-ročného kritika režimu Rijádu vo vnútri zavraždili. Saudská Arábia tieto obvinenia odmietla ako "nepodložené", za posledných sedem dní však neposkytla žiadny dôkaz, že by konzulát opustil.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan preto vyzval tamojších predstaviteľov, aby podložili dôkazmi svoje tvrdenie, že novinár z konzulátu naozaj odišiel. "Keď táto osoba vošla, čia povinnosť je dokázať, či odišla alebo nie? Je to povinnosť konzulárnych úradníkov," povedal Erdogan počas návštevy Maďarska. "Nemáte kamery a ďalšie veci? Prečo to nedokážete, musíte to dokázať," vyhlásil turecký prezident.

Turecké ministerstvo zahraničia si v súvislosti s kauzou už predvolalo aj saudskoarabského veľvyslanca, aby prostredníctvom neho požiadalo Rijád o "plnú spoluprácu" v tejto záležitosti.