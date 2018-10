Bulhar sa vyhrážal Pakistanu útokmi: Chcel dosiahnuť prepustenie heroínovej Terezy

Obhajkyňa s obžalovaným, ako aj štátny zástupca Martin Bílý si ponechali lehotu na odvolanie. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Podľa Bílého nebolo preukázané, že by obžalovaný Terezu osobne poznal. "Pre obžalovaného považujem za poľahčujúcu okolnosť, že sa priznal," uviedol Biely. V jeho prospech taktiež svedčí prejavená ľútosť, čiastočná sebareflexia či posudky znalcov z oblasti psychiatrie.

Naopak obžalovanému priťažuje, že všetko naplánoval. Situáciu mu neuľahčujú ani predchádzajúce krádeže a vlámania. Obhajkyňa uviedla, že nešlo o vážne mienené vyhrážky. Podľa obžaloby cudzinec žijúci v Plzni zaslal výhražnú informáciu v dňoch 22.-23. januára pakistanskej televíznej stanici Samaa TV a taktiež denníku Daily Pakistan.

"Pozor, ak Pakistan do 48 hodín neprepustí Terezu a neposadí ju do lietadla do Českej republiky, stanú sa v Pakistane teroristické útoky. Ak mi nezavolá, že bola prepustená, sľubujem odplatu," stálo vo vyhrážke, ktorú vzápätí denník zverejnil na svojich internetových stránkach.

Bulhar vraj nechcel nič také urobiť. Inak by vraj e-maily naivne neposielal zo svojho mobilu. Údajne neabsolvoval žiadny výcvik, nepozná sa s teroristami ani nestrieľal zo vzduchovky.