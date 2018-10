Manželia si dopriali masáž na Bali: Výsledok ich totálne odrovnal, drastické FOTO mužovho chrbta

SYDNEY - Candise a Matthew Raisonovci z Južnej Austrálie trávili šiesty deň svojej dovolenky na Bali, keď sa rozhodli, že je načase dopriať si aj trochu relaxu a oddychu. Nechcelo sa im chodiť nikam von, tak využili služby maséra, ktorý prišiel za nimi na izbu. Candise sa spýtal, či si jej muž bude želať aj "červeného draka" a ona netušiac, čo to má byť, prikývla. Dozvedela sa to až po tom, čo neskôr zbadala manželov chrbát.

Candise v rozhovore pre Daily Mail Australia povedala, že si myslela, že masér chce vyskúšať nejakú modlitbu, tak neváhala a mužovi dopriala. Potom uvidela, ako odborník behá mincou po manželovom chrbte a vysvetlil jej, že zajtra z toho bude "červený drak". Tento typ masáže sa nazýva gua sha a jeho účelom je uvoľnenie nečistôt zo svalového tkaniva.

Zdroj: FB

Na druhý deň žena zistila, že masér neklamal. Na manželovom chrbte sa objavili obrovské krvavočervené pásy, ktoré sa rozprestierali od krku až po zadok. Našťastie pár nespanikáril, ale zobral svoj omyl športovo. Podľa Candise sa skôr všetci váľali od smiechu, vrátane jej sestry, ktorá bola s nimi na dovolenke.

Zdroj: FB

Nekonvenčná masáž mala navyše blahodárne účinky na chronickú bolesť chrbta, na ktorú sa Matthew posledné tri roky sťažoval. Minca nepoškodila kožu a približne po piatich dňoch sa všetko vrátilo do normálu. Zostali už len slabo viditeľne známky. Možno si tak muž niečo podobné vyskúša aj v budúcnosti, no tentokrát s tým, že už vie, do čoho ide.