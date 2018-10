FOTO V Nemecku sa balón zachytil o stĺp vysokého napätia, ratovali šesť cestovateľov

Balón, ktorý postupne spľasol, sa dostal do kontaktu aj s elektrickým vedením, kôš s cestovateľmi našťastie zostal visieť nižšie. Počas päť hodín trvajúcej nočnej záchrannej operácie pri meste Bottrop neďaleko Essenu sa záchranárom podarilo postupne dostať na zem všetkých šiestich cestovateľov. Nikomu z nich sa nič nestalo, no aj tak ich previezli do nemocnice na rutinné vyšetrenie. Momentálne sa záchranárske tímy pokúšajú bezpečne zvesiť aj samotný balón.

Zdroj: TASR/AP

