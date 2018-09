Sýria pohrozila štátom na zhromaždení OSN: Všetky zahraničné vojská musia preč!

Walíd Mualím

NEW YORK - Sýria požaduje okamžité stiahnutie všetkých zahraničných vojakov, ktorí sú v krajine "protizákonne". Minister zahraničných vecí Sýrie Walíd Mualím to povedal v sobotu počas vystúpenia v rámci tohtoročnej všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.