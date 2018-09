Bilancia, z ktorej mrazí: Občianska vojna v Južnom Sudáne si vyžiadala takmer 400-tisíc obetí

Ilustračné foto

JUBA - Občianska vojna v Južnom Sudáne si vyžiadala od začiatku bojov v roku 2013 už takmer 400-tisíc zbytočných obetí. Vyplýva to z novej správy vypracovanej pre americké ministerstvo zahraničia londýnskou univerzitou The London School of Hygiene & Tropical Medicine.