Hrozná dopravná nehoda v Peru: Autobus sa zrútil do rieky, najmenej 21 mŕtvych

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP

LIMA - Najmenej 21 ľudí zomrelo pri nehode autobusu, ktorý spadol do rieky v Peru. Podľa miestnych úradov vozidlo išlo po ceste v pohorí Andy, narazilo do auta a následne sa zrútilo do rieky na úpätí kaňonu.